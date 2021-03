Secretário da Defesa dos EUA chega à Índia

O Secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegou na Índia nesta sexta-feira (19) para uma visita de dois dias durante a qual serão realizadas as primeiras reuniões bilaterais entre Nova Délhi e o governo Biden.



Durante a visita, Austin se reunirá com o primeiro-ministro Narendra Modi, assim como com o ministro das Relações Exteriores S. Jaishankar, o ministro da Defesa Rajnath Singh e Ajit Doval, assessor de Segurança Nacional, segundo um alto funcionário americano.



A Índia é um aliado-chave dos Estados Unidos na região e a visita ocorre após as primeiras conversas frias de quinta-feira entre o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e altos funcionários chineses no Alasca.



Pouco antes, Blinken e Lloyd visitaram o Japão e a Coreia do Sul, outros dois aliados-chave, onde o secretário de Estado alertou a China contra qualquer tentativa de "coerção" e "desestabilização" da região.



Na semana passada aconteceu uma cúpula por vídeoconferência entre o presidente americano e os primeiros-ministros da Austrália, Índia e Japão, uma iniciativa conjunta para produzir 1 bilhão de vacinas contra a covid-19 na Índia para 2022, considerado o primeiro passo de sua ofensiva diplomática contra a China.



Foi a primeira vez que se reuniu com o mais alto nível da chamada "Quadrilateral", a aliança informal criada na década dos anos 2000 para conter a ascensão da China ao poder e que foi reativada por Donald Trump.



As relações entre Estados Unidos e Índia foram difíceis durante muito tempo, mas as preocupações compartilhadas sobre a China aproximaram os dois países sob o mandato de Modi e Trump.



Em 2016, os Estados Unidos designaram a Índia como "parceiro principal de defesa" e, desde então, ambos assinaram uma série de acordos que facilitam a transferência de armamento avançado e aprofundam a cooperação militar.