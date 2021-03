Reunidos em uma videoconferência nesta sexta-feira (19), organizada pelo Reino Unido, os ministros das Finanças do G7 apoiaram novas ajudas para os países pobres enfraquecidos pela pandemia, por intermédio do Fundo Monetário Internacional (FMI) - informou um comunicado.



"O ministro das Finanças Rishi Sunak e seus homólogos do G7 concordaram hoje em apoiar propostas para que os países vulneráveis recebam mais ajuda financeira durante a pandemia", anunciou o Tesouro britânico.



Esta ajuda tomará a forma de uma emissão de direitos para "proporcionar liquidez" aos países afetados, completou.