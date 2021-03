Rio de Janeiro fecha praias no fim de semana para reduzir contágios

O prefeito Eduardo Paes determinou nesta sexta-feira (19) o fechamento das praias do Rio de Janeiro no fim de semana, na tentativa de conter a disseminação do coronavírus.



A partir de sábado (20), fica proibida "a permanência de indivíduos na praia, incluindo para esporte, banho de mar e atividades econômicas", anunciou Paes em entrevista coletiva, na qual descreveu a situação como "muito crítica".



Tampouco será permitido estacionar na orla - exceto para moradores da região - e será proibida a entrada de ônibus de turismo na cidade.



As autoridades já haviam proibido no dia 5 de março o funcionamento de bares e comércios após as 21h, e a permanência de pessoas na rua, entre 23h e 5h.



Paes disse que anunciará na segunda-feira "medidas mais restritivas", após reunião marcada com a comissão científica que o assessora.



As unidades de terapia intensiva da rede pública da cidade registram taxa de ocupação de 95%, segundo as autoridades.



Apesar de representar menos risco de contágio do que os locais fechados, as praias cariocas ficam muito movimentadas nos finais de semana, com a maioria das pessoas sem máscara e com grande fluxo de camelôs.



"Faço um apelo aos cariocas. É um momento de ficar em casa. Não estamos prendendo as pessoas em casa, não estamos impedindo as pessoas de sair na rua, mas é o momento das pessoas evitarem o contato, interações, frequentar demais o espaço público", pediu Paes.



Com 17 milhões de habitantes, o estado do Rio de Janeiro concentra 34.697 dos 287.499 óbitos registrados no Brasil até o momento.



É o terceiro estado com maior número de óbitos por 100 mil habitantes (201), atrás do Amazonas (282) e de Roraima (209), segundo dados do Ministério da Saúde.



Como todo Brasil, o Rio de Janeiro conduz de forma lenta seu programa de vacinação, que começou em janeiro por profissionais da saúde e, esta semana, imuniza idosos de 75 anos.