Palestino é morto pelo Exército israelense na Cisjordânia ocupada

Um palestino foi morto a tiros nesta sexta-feira (19) pelo Exército israelense em confrontos no norte da Cisjordânia ocupada, informou o ministério da Saúde palestino.



"Um cidadão ferido por munição letal na cabeça está morto", declarou o ministério em um comunicado, explicando à AFP que o Exército israelense atirou nele no vilarejo de Beit Dajan, perto de Nablus, durante uma manifestação.



Questionado pela AFP, o Exército israelense ainda não comentou esta informação.



Atef Youssef Hanaysheh, de 42 anos, foi morto em confrontos que eclodiram entre soldados israelenses e palestinos que protestavam contra a colonização israelense, segundo o prefeito de Beit Dajan.



"Os soldados atiraram quando nos aproximamos de uma colônia selvagem instalada perto do vilarejo", disse Abdelrahman Hanani à AFP.



As chamadas colônias "selvagens" são assentamentos não reconhecidos pelo Estado judeu, que ocupa a Cisjordânia desde 1967.



Numerosos protestos estão ocorrendo em toda a Cisjordânia ocupada nesta sexta-feira, o dia de descanso semanal, para protestar contra a expansão das colônias israelenses, consideradas ilegais pelo direito internacional.



Por vezes, essas manifestações são pontuadas por confrontos com o Exército israelense.



Atualmente, aproximadamente 475.000 colonos israelenses vivem na Cisjordânia, um território onde vivem mais de 2,8 milhões de palestinos.