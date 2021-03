Um jornalista birmanês do serviço local da BBC em Yangon é considerado "desaparecido" depois de ter sido detido por vários homens não identificados nesta sexta-feira, denunciou a empresa.



"Estamos muito preocupados com nosso repórter Aung Thura, que foi levado por vários homens não identificados", afirmou a BBC em sua conta oficial no Twitter.