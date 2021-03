Alemanha sofre alta 'exponencial' de contágios por covid-19

A Alemanha registra um aumento "claramente exponencial" dos contágios por coronavírus, vinculado especialmente à variante britânica - declarou o vice-presidente do instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch (RKI), Lars Schaade, nesta sexta-feira (19).



"É muito possível que, na Páscoa [início de abril], tenhamos uma situação similar à que vivemos antes do Natal, com um número muito elevado de contágios, vários casos graves e mortes e hospitais saturados", afirmou Schaade em entrevista coletiva.



"Estamos na terceira onda da pandemia, os números aumentam, a proporção de variantes é alta", acrescentou o ministro da Saúde, Jens Spahn.



Oficialmente, a Alemanha registrou mais de 17.000 casos em 24 horas, cerca de 5.000 a mais do que há uma semana.



Nesta sexta, o índice de incidência alcançou 95,6 (contra 90 na quinta-feira), perto da marca de 100 que deflagraria novas restrições.



A chanceler alemã, Angela Merkel, e os líderes dos 16 Estados federados do país vão-se reunir na próxima segunda-feira para decidir sobre possíveis novos confinamentos.