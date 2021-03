Governo do Haiti declara estado de emergência para combater gangues

O governo haitiano decretou estado de emergência por um mês a fim de "restaurar a autoridade do Estado" em áreas controladas por gangues, disse o secretário de Comunicações nesta quinta-feira (18).



"O estado de emergência é precisamente para restaurar a autoridade do Estado, garantir a segurança do território e permitir que os cidadãos realizem suas atividades livremente", afirmou Frantz Exantus à AFP.



O decreto presidencial vale para três distritos da capital e a uma seção comunal provincial, controlada pelas gangues, mas o documento indica que a medida pode ser estendida a "todas as demais áreas vermelhas identificadas pelo Conselho Superior da Polícia Nacional".



"Não acreditamos que seja todo o território, mas pode acontecer que dois ou três bandidos tentem controlar uma parte do território. Nesse momento, cabe à Polícia Nacional identificar essas áreas e aplicar as medidas para retomar o controle de todo o território", explicou o secretário de Estado.



A medida, que só pode ser renovada uma vez, é motivada pela atuação de gangues armadas que "sequestram pessoas para pedir resgate, roubam e saqueiam bens públicos e privados e enfrentam abertamente as forças de segurança pública", detalha o documento de 16 de março.



Desde o outono, o Haiti tem visto um aumento nos sequestros para fins de extorsão, que afetam tanto a minoria rica quanto aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, que constituem a maioria da população do país.



Uma operação policial, realizada em 12 de março em um bairro da capital que uma gangue utiliza como local de sequestro de suas vítimas, resultou na morte de quatro policiais.



Os corpos dos agentes, mutilados pelos membros da quadrilha, que publicaram vídeos de suas ações, ainda estão na zona do confronto.