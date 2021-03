Emboscada contra comboio policial deixa 13 mortos no México

Pelo menos 13 policiais e procuradores morreram nesta quinta-feira (18) em uma emboscada organizada por um facção criminosa no Estado do México (centro), informaram as autoridades mexicanas.



"Até o momento há informações sobre a morte de oito integrantes da Secretaria de Segurança e cinco integrantes da Procuradoria-Geral da República", afirmaram as duas instituições em nota lida à imprensa.



O ataque ocorreu em um setor do município de Coatepec Harinas, quando o comboio realizava operações contra grupos armados que operam na área, informaram as autoridades, sem responsabilizar uma organização específica pelos assassinatos.



Após o ataque, membros da Guarda Nacional, o Secretário de Defesa e o Secretário da Marinha realizaram uma operação para localizar os agressores.



As autoridades condenaram o ataque, que classificaram de "astuto e covarde", e alertaram que o ato criminoso não ficará impune.



O Ministério Público estadual realizou os trâmites de retirada dos cadáveres, bem como a coleta de provas.



O Estado do México, vizinho da capital, é considerado um dos mais violentos do país. Vários cartéis do tráfico de drogas operam lá, incluindo o da Família Michoacan.



Mais de 300.000 pessoas foram assassinadas no México desde que o governo federal lançou uma polêmica operação militar antidrogas em dezembro de 2006. O governo atribui a maior parte desses casos ao crime organizado.