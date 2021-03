Mísseis lançados da Síria atingem a Turquia

Mísseis lançados de áreas controladas pelo regime na Síria atingiram uma área da fronteira sul da Turquia sem causar ferimentos ou danos materiais, o Ministério da Defesa turco tuitou nesta quinta-feira (18).



Os projéteis caíram em um campo desocupado na província fronteiriça de Kilis, de acordo com o ministério.



A Turquia "enviou uma notificação" à Rússia para solicitar "a cessação dos disparos" e "em resposta, alvos designados foram atingidos imediatamente", acrescentou.



Ancara também colocou suas tropas na região em alerta.



Turquia e Rússia estão trabalhando em uma solução para o conflito na Síria após uma década de guerra, embora apoiem lados opostos.



Moscou é um aliado crucial do presidente sírio, Bashar Al Asad, e Ancara apoia os grupos rebeldes.



Em março passado, Turquia e Rússia alcançaram um cessar-fogo na província de Idlib, no noroeste da Síria, para evitar uma escalada do conflito, após a morte de 36 soldados turcos em uma ofensiva do governo sírio, apoiado pela Rússia.