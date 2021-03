A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira (quinta-feira 17 no Brasil) que rompeu relações diplomáticas com a Malásia, após a extradição por este país de um deu seus cidadãos para os Estados Unidos, segundo nota do Ministério de Relações Exteriores norte-coreano, divulgado pela agência oficial KCNA.



Em 17 de março, as autoridades malaias "cometeram um crime imperdoável ao entregar à força um cidadão inocente (da Coreia do Norte) para os Estados Unidos", segundo o texto.



Por esta razão, o ministério norte-coreano "anuncia o rompimento total de suas relações diplomáticas com a Malásia" devido a "este ato hostil" cometido contra Pyongyang "com submissão à pressão dos EUA".