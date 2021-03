Partido húngaro no poder abandona influente bloco conservador europeu

O partido do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, Fidesz, deixou o Partido Popular Europeu (PPE, direita), anunciou nesta quinta-feira (18) uma ministra do governo, após anos de confrontos dentro deste bloco conservador.



"Chegou a hora de dizer adeus", escreveu Katalin Novak, secretária de Estado para a Família, em um tuíte junto a uma carta de rescisão do secretariado internacional do Fidesz.



"Informo à presidência do Partido Popular Europeu que Fidesz não deseja continuar mantendo sua adesão e o abandona", diz o documento.



Sendo assim, o partido húngaro oficializa a ruptura definitiva com a maior família política da União Europeia (UE), que reúne vários partidos de direita.



Há algum tempo, uma parte dos seus membros já defendia a exclusão de Fidesz, especialmente pelas posições contra a UE de seu líder e por impulsionar medidas na Hungria consideradas contra os direitos fundamentais.



No início de março, o partido de Orban se retirou do grupo PPE no Parlamento Europeu, para denunciar a adoção de uma reforma dos estatutos.