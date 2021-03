A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) do Reino Unido afirmou nesta quinta-feira que não encontrou nenhuma relação direta entre as vacinas contra covid-19 da e da e a formação de trombose.



"Nossa revisão minuciosa, ao lado da avaliação de importantes cientista independentes, mostra que não há evidências de que os coágulos de sangue nas veias aconteçam mais do que seria esperado na ausência de vacinação, para nenhuma das vacinas", afirmou a diretora executiva da MHRA, June Raine.