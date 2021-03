OMS reitera pedido de continuidade do uso da vacina da AstraZeneca contra a covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reiterou nesta quinta-feira o pedido pela continuidade do uso da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, poucas horas antes da divulgação de um aguardado relatório sobre o tema da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e na véspera da publicação de seu informe.



O Comitê Consultivo Mundial sobre Segurança das Vacinas (GACVS) da OMS publicará na sexta-feira as conclusões de sua avaliação sobre a segurança da AstraZeneca, informou a agência da ONU.



Atualmente, "os benefícios da vacina AstraZeneca superam de longe os riscos e seu uso deve prosseguir para salvar vidas", afirmou o diretor da unidade europeia da OMS, Hans Kluge.



A EMA divulgará nesta quinta-feira seu relatório sobre a vacina da AstraZeneca, suspensa por vários países da UE após o registro de casos de trombose ou coágulos sanguíneos.



"Nas campanhas de vacinação, apontar potenciais efeitos colaterais é algo rotineiro. Isto não quer dizer necessariamente que os efeitos estão vinculados com a vacinação", afirmou Kluge.



A OMS pediu reiteradamente nos últimos dias a continuidade do uso da vacina AstraZeneca contra a covid-19.



"No momento, não sabemos se alguns ou todos os casos foram provocados pela vacina ou por outros fatores. A OMS avalia os últimos dados e, uma vez encerrada esta avaliação, os resultados serão publicados", completou Kluge.