O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, anunciou nesta quinta-feira (18) que as eleições legislativas antecipadas serão realizadas em 20 de junho, com o objetivo de pôr fim à grave crise política neste país do Cáucaso.



Em mensagem publicada no Facebook, Pashinyan afirmou que "o melhor meio para sair" da crise são estas eleições, depois que a oposição exigiu sua saída, após a derrota militar da Armênia para o Azerbaijão no conflito na região separatista de Nagorno Karabakh no final de 2020.