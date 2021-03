G7 não reconhecerá 'ocupação' russa da Crimeia

O G7 não reconhecerá "as tentativas russas de legitimar a ocupação" da península da Crimeia - afirmou o grupo em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (18), mostrando a tensão existente com Moscou.



"Denunciamos claramente a ocupação temporária da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol por parte da Rússia", garantem os sete países mais ricos do mundo, coincidindo com o sétimo aniversário da tomada desse território.



"Não reconhecemos e não reconheceremos as tentativas russas destinadas a legitimar esta ocupação", acrescentou o texto.



Esta declaração se soma às afirmações do presidente americano, Joe Biden, que disse, no final de fevereiro, que "nunca" aceitará a anexação russa da península da Crimeia, na Ucrânia.



Os confrontos entre combatentes apoiados pela Rússia e por tropas ucranianas deixaram mais de 13.000 mortos desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, e as forças pró-Moscou no leste da Ucrânia se rebelaram contra Kiev.



"Sete anos após esta anexação ilegítima e ilegal da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol por parte da Rússia, reafirmamos nosso apoio inabalável e nosso compromisso com a independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia com suas fronteiras internacionalmente reconhecidas", disseram chanceleres dos países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) e um representante da diplomacia europeia.



"Ao usar a força contra a integridade territorial da Ucrânia, a Rússia violou abertamente o direito internacional", acrescentaram.