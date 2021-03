O presidente americano "claramente não quer melhorar as relações" entre Moscou em Washington - disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta quinta-feira (18), um dia depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, considerar que seu homólogo Vladimir Putin é um "assassino".



"Estas afirmações do presidente americano são muito ruins. Claramente não quer melhorar as relações com nosso país", disse Peskov à imprensa.



"E vamos partir desse princípio", acrescentou.