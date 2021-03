Queda de helicóptero deixa nove mortos no Afeganistão

Pelo menos nove pessoas morreram na queda de um helicóptero militar no centro do Afeganistão - informou o Ministério da Defesa.



A aeronave caiu na noite de quarta-feira (17) na província de Wardak, onde as forças do governo afegão enfrentam as milícias locais.



"Quatro membros da tripulação e cinco das forças de segurança foram mortos", disse o Ministério em um comunicado.



Além disso, anunciou-se uma investigação para apurar as causas do episódio, até o momento considerado um "acidente".



O porta-voz do governador da província de Wardak, Mohibullah Sharifi, confirmou a queda, sem dar detalhes sobre suas circunstâncias.



Nos últimos meses, a violência aumentou no Afeganistão, apesar do início das negociações de paz em Doha entre o governo e os talibãs, em setembro passado. Nas áreas rurais, os combates continuam e, em Cabul, há ataques com explosivos praticamente todos os dias.



Nesta quinta-feira (19), quatro pessoas morreram, e outras nove ficaram feridas na explosão de um ônibus ao leste da capital, segundo a polícia.