Austrália desmantela célula de espiões estrangeiros

O chefe dos serviços de Inteligência australianos revelou na quarta-feira (18) que o órgão desmantelou em 2020 uma célula de espionagem instalada na Austrália por uma potência estrangeira.



Mike Burgess, que chefia a Organização de Inteligência de Segurança Australiana (ASIO), não especificou o país e se limitou a apontar que "não é da nossa região".



"Os espiões estabeleceram relações específicas com políticos atuais e antigos, com uma embaixada estrangeira e com um serviço policial", afirmou Burgess em um discurso na quarta-feira à noite.



"Eles tentaram obter informações confidenciais sobre as relações comerciais da Austrália", relatou ele.



"Pediram a um funcionário que lhes fornecesse informações sobre os protocolos de segurança em um grande aeroporto", completou.



Segundo ele, o grupo conseguiu recrutar uma autoridade australiana que tinha "acesso a elementos sensíveis de tecnologia de defesa".



Os agentes estrangeiros foram expulsos da Austrália, completou.



Antes cercada de sigilo, a ASIO saiu das sombras nos últimos anos, buscando dissuadir os serviços secretos estrangeiros, assim como reforçar o recrutamento para suas fileiras.



Burgess falou, em particular, da ameaça dos serviços de Inteligência estrangeiros que operam na Austrália, coincidindo com a preocupação com os esforços da China para desenvolver sua influência na região.