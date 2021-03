Coreia do Norte afirma que irá ignorar EUA enquanto 'política hostil' persistir

A Coreia do Norte irá ignorar qualquer tentativa de contato feita pelos Estados Unidos enquanto Washington não abandonar sua "política hostil" em relação ao país, anunciou a vice-chanceler norte-coreana, Choe Son Hui, antes de enviados americanos realizarem uma série de encontros em Seul.



"Nenhum contato ou diálogo entre Estados Unidos e Coreia do Norte poderá acontecer até que Washington abandone sua política hostil", declarou Choe, citada pela agência sul-coreana Yonhap. "Seguiremos, portanto, ignorando todas as tentativas futuras dos Estados Unidos."



A declaração foi feita por ocasião da visita do secretário de Estado Antony Blinken e do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, a Seul, na segunda etapa da viagem dos americanos à Ásia para reforçar uma frente unida contra a Coreia do Norte, que possui armas nucleares, e a cada vez mais agressiva China.



Kim Yo Jong, irmã influente do líder norte-coreano, Kim Jong Un, advertiu ontem o governo americano a não "espalhar cheiro de pólvora em nossa terra se quiser dormir em paz pelos próximos quatro anos".



Antony Blinken e Lloyd Austin irão se reunir amanhã com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que, em 2018, foi o facilitador das negociações entre Kim Jong Un e o ex-presidente americano Donald Trump. A relação entre os dois, no entanto, não se traduziu em avanços para a desnuclearização do Norte, alvo de múltiplas sanções internacionais por seu programa armamentista.



Seul e Washington iniciaram na semana passada exercícios militares conjuntos. Blinken e Austin, que passaram pelo Japão, realizaram uma série de consultas sobre a política do novo governo americano para a Coreia do Norte.