Primeiro-ministro holandês celebra vitória nas eleições legislativas

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, celebrou um "voto massivo de confiança" que recebeu dos eleitores nesta quarta-feira (17), último dia das eleições legislativas, cujas pesquisas de boca de urna colocam seu partido na liderança.



"Observo como resultado desta eleição que os eleitores deram a meu partido um voto massivo de confiança", disse Rutte a repórteres nas instalações do parlamento.



Pesquisas de boca de urna estimam que os liberais conquistaram 35 cadeiras das 150 na Câmara dos Deputados, enquanto o partido de centro-esquerda D66, que também faz parte da coalizão governamental, alcançou 27, seguidas das 17 cadeiras do PVV do deputado anti-islâmico Geert Wilders, excluído das negociações para formar um governo.