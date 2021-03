O Banco Central do Brasil (BCB) elevou nesta quarta-feira (17) sua taxa básica de juros a 2,75% (+0,75 ponto percentual) e indicou que poderia realizar um aumento similar em sua próxima reunião para conter a inflação, em forte alta devido à fragilização da economia causada pela pandemia.



O aumento, o primeiro em quase seis anos, é superior à estimativa média do mercado, de 0,5 ponto percentual, e tira a Selic de seu mínimo histórico de 2%, no qual estava desde agosto de 2020.