América Latina pode perder US$ 1,7 bi com crise educacional causada pela pandemia

A América Latina pode perder até 1,7 bilhão de dólares pela "crise educacional" provocada pela pandemia, o que implica um impacto negativo futuro no capital humano, na produtividade e um aumento da "pobreza de aprendizagem", advertiu nesta quarta-feira (17) o Banco Mundial.



"Esta é a pior crise educacional já vista na região e nos preocupa que possa ter consequências graves e duradouras para toda uma geração, em especial nos setores mais vulneráveis", disse Carlos Felipe Jaramillo, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, em um comunicado.



A entidade advertiu que no futuro, "a enorme perda de educação, capital humano e produtividade pode se traduzir em uma queda de renda agregada em nível regional de 1,7 bilhão de dólares".



Em termos de competências, o BM advertiu que a "pobreza de aprendizagem", que define o percentual de crianças de dez anos incapazes de ler e compreender um relato simples, pode ter aumentado de 51% a 62,5%, o que equivale a 7,6 milhões de crianças a mais nesta categoria.



Segundo este informe, após dez meses, o equivalente a um curso escolar sem aulas, 71% dos alunos dos primeiros anos do ensino médio podem não ser capazes de compreender adequadamente um texto de extensão moderada.



E se o fechamento se estender por mais três meses, o percentual poderá alcançar 77%.



Além disso, os especialistas do banco advertiram que estes efeitos negativos afetam sobretudo as pessoas com menor rendimento, o que pode ter aumentado em 12% adicionais o abismo educacional entre ricos e pobres.



A estes impactos negativos adiciona-se a possibilidade de que a evasão escolar aumente em pelo menos 15% devido à pandemia e ao impacto negativo nos estudantes que se beneficiam de programas de alimentação nas escolas.



"Os governos devem agir de forma urgente para recuperar o terreno perdido e aproveitar a oportunidade para melhorar os sistemas educacionais", concluiu Jaramillo.