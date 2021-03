Fed revisa fortemente para cima previsão de crescimento dos EUA em 2021 a 6,5%

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve suas taxas de referência em níveis ultrabaixos nesta quarta-feira (17), enquanto melhorou suas previsões para o crescimento em 2021, em vista da "retomada recente da atividade econômica e do emprego".



O Fed espera um crescimento de 6,5% do PIB este ano e de 3,3% em 2022, enquanto em dezembro antecipava 4,5% e 3,2%, respectivamente, antes de a campanha da vacinação começar a avançar e da adoção do plano de estímulo econômico de US$ 1,9 trilhão nos Estados Unidos.



O BC americano considera, ainda, que a taxa de desemprego diminuirá a 4,5% este ano antes de chegar a 3,9% em 2022. Enquanto isso, a inflação, que preocupa os mercados, atingirá 2,4% em 2021, antes de cair para 2% em 2022.