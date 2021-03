O que se sabe do suposto autor dos tiroteios em Atlanta

Um homem de 21 anos identificado como Robert Aaron Long, de Woodstock, na Geórgia, sudeste dos Estados Unidos, é suspeito de matar oito pessoas - seis delas asiáticas - nesta terça-feira (17) em uma série de tiroteios em três spas na área metropolitana de Atlanta.



Aqui está o que se sabe sobre este jovem de pele branca, com a cabeça raspada e uma mecha de cabelo castanho claro sobre a testa, além da longa barba sem bigode:



- Sem motivação racista, segundo ele -



Long assumiu a responsabilidade pelo tiroteio, "mas parece afirmar não ter sido motivado por racismo", explicou o capitão Jay Baker, do gabinete do xerife do condado de Cherokee, nesta quarta-feira.



O suspeito, no entanto, disse aos policiais que poderia sofrer de um "vício sexual" e que via os spas de massagem como "uma tentação que queria eliminar".



- Perseguição policial -



Vídeos de vigilância divulgados pela polícia mostram Long, usando óculos quadrados e um moletom com capuz escuro e com a parte de trás da roupa em cor vermelha, entrando em um veículo Hyundai Tucson, com a carroceria danificada no lado do motorista, próximo à cena do crime em Acworth, na Geórgia.



O jovem foi preso poucas horas depois dos acontecimentos após uma perseguição policial, a mais de 240 km ao sul de Atlanta, e levado sob custódia para o condado de Crisp.



No momento de sua prisão, Long estava indo para a Flórida, talvez para realizar mais tiroteios, disse Baker.



Os pais de Long ligaram para a polícia depois que sua foto foi divulgada como o principal suspeito e ajudaram a identificá-lo.



Long será processado na quinta de manhã.



- Pizza, armas e Deus -



"Pizza, armas, bateria, música, família e Deus. Isso resume bem a minha vida. É uma vida muito boa", dizia na conta do Instagram, agora excluída, atribuída a Long, de acordo com o meio de comunicação The Daily Beast.



Descrito como "um caçador" por um colega de escola entrevistado pelo mesmo veículo, Long aparece em uma foto que circula nas redes sociais usando um boné com o logotipo da Matthews Archery armory, especializada em balestras.



- Batismos -



"Parecia muito inocente e nem mesmo dizia palavrões. Ele era um pouco 'nerd' [estudioso e geralmente não sociável, nldr] e não parecia violento pelo que me lembro", explicou este ex-colega.



"Ele gostava muito de religião", acrescentou. De acordo com esta fonte, o pai de Long era pastor.



"Fui salvo", declarou Long no Facebook em , em um vídeo que descreve seu batismo, apagado, mas citado pelo site Heavy.com.



Logo, ele teria sido batizado pela segunda vez.



O jovem estava muito envolvido na igreja que frequentava, a Crabapple First Baptist Church, onde ia com a mãe, o pai e a irmã mais nova.



