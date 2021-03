Migrante venezuelano morre ao entrar no Chile pela fronteira norte

Um migrante venezuelano morreu na madrugada desta quarta-feira (17) após entrar no Chile atravessando a pé a fronteira norte com a Bolívia, em uma tortuosa jornada pelo planalto andino rumo ao deserto do Atacama.



O venezuelano, identificado como Domingo Jesús Vivas González, de 51 anos, morreu de madrugada "no trajeto que une a capital regional de Colchane e Pisiga Carpa", informou o município de Colchagua, um pequeno e empobrecido povoado que começou a receber milhares de venezuelanos desde o final do ano passado.



"Depois de entrar irregularmente no país, fugiram ao avistarem os faróis de um veículo, com o companheiro desmaiando após alguns metros", informou o município, que obteve o relato que um dos migrantes o entregou à equipe médica.



O médico de Colchane, Luis Fromentin, disse que o homem foi encontrado morto na beira da estrada "sem causa de morte primária aparente".



O homem saiu da Bolívia e chegou no Chile junto com sua esposa e seu filho, de 10 anos, por uma passagem não habilitada.



Ao atravessarem o planalto a pé - mais de 3.700 metros de altura -, os migrantes encontram temperaturas abaixo de zero de manhã e de noite, rajadas de vento de mais de 30 no atardecer, e um sol escaldante durante o dia.



Desde 2014, cerca de 500.000 venezuelanos se instalaram no Chile escapando da crise política e econômica no seu país e se tornaram o maior grupo estrangeiro.



Em 2018, o governo de Sebastián Piñera colocou em vigor um visto de responsabilidade democrática para os venezuelanos que desejam se estabelecer legalmente no país. No entanto, apenas cerca de 27% das solicitações desse visto foram aprovadas.



Em Colchane, uma das 10 cidades mais pobres do Chile, quatro migrantes morreram.