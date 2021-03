Os talibãs advertiram os Estados Unidos, nesta quarta-feira (17), para que retirem suas tropas do Afeganistão até 1º de maio, conforme combinado, ou deverão arcar com as consequências.



"Os americanos devem cessar sua ocupação, como estipulado nos acordos de Doha, e retirar totalmente suas forças do Afeganistão até 1º de maio", disse à AFP o porta-voz talibã, Zabihullah Mujahid.



A declaração foi uma reação a comentários do presidente Joe Biden, que havia alertado que essa data era "difícil".



"Se não fizerem isso, seja qual for a razão, ou o pretexto, então deverão se ater às consequências", acrescentou o porta-voz talibã.