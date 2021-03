Irã denuncia a 'monstruosa hipocrisia' de Londres sobre suas armas nucleares

Teerã denunciou nesta quarta-feira (17) a "monstruosa hipocrisia" do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, cujo país continua pedindo ao Irã para cumprir com seus compromissos nucleares, mas que anunciou ontem que vai aumentar seu arsenal atômico.



"Mostrando uma total hipocrisia, (Johnson disse estar) preocupado (com as capacidades nucleares do Irã, mas) anuncia que seu país aumentará seus arsenais de bombas atômicas", tuitou na terça-feira à noite o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif.



"Ao contrário do (Reino Unido) e seus aliados, o Irã considera que as bombas atômicas e todas (as armas de destruição em massa) devem ser erradicadas", acrescentou Zarif.



O governo britânico anunciou na segunda-feira que decidiu aumentar o limite máximo de seu arsenal de ogivas nucleares de 180 para 260, encerrando um processo de desarmamento gradual que estava em andamento desde a queda da União Soviética há 30 anos.



Em virtude do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), que entrou em vigor em 1970 e do qual é membro, o Reino Unido é um dos poucos Estados reconhecidos como "Estados com armas nucleares".



O Irã, que também é signatário do tratado, pertence à categoria de "Estados que não possuem armas nucleares" que se comprometeram a não "fabricá-las (ou) comprá-las".



O artigo VI do tratado compromete cada um dos signatários a "realizar negociações de boa fé sobre medidas eficazes relacionadas ao fim da corrida de armamentos nucleares em uma data próxima e ao desarmamento nuclear".