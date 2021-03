Democratas estão orgulhosos de pacote fiscal de US$ 1,9 tri nos EUA, diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, disse nesta quarta-feira que o Partido Democrata está muito orgulhoso do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado no Congresso americano na semana passada.



Pelosi, que falou em entrevista à MSNC, afirmou que o pacote foi elaborado para "atender as necessidades do povo americano".