Retirar tropas americanas do Afeganistão até 1º de maio será difícil, afirma Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu que uma retirada de todas as tropas americanas do Afeganistão até 1º de maio, como está previsto em um acordo com os talibãs, é possível mas "difícil".



"Pode acontecer, mas é difícil", disse Biden em uma entrevista exibida nesta quarta-feira pelo canal ABC.



"Estou no processo de tomar uma decisão agora sobre quando eles partirão , disse o presidente, que criticou o antecessor Donald Trump



"O fato é que não foi um acordo negociado de forma muito sólida pelo ex-presidente", afirmou.



"O fracasso em ter uma transição ordenada da presidência de Trump para a minha presidência, o que geralmente acontece entre o dia da eleição e a data da posse, custou tempo e consequências".



O governo dos Estados Unidos deve completar a retirada de todas as suas tropas até 1º de maio, como parte de um acordo histórico anunciado em fevereiro de 2020, e pelo qual os talibãs também aceitaram iniciar negociações de paz com o governo do presidente afegão Abdul Ghani.



Trump seguiu com o calendário de retirada até deixar a Casa Branca e atualmente 2.500 soldados americanos permanecem no Afeganistão, quase 20 anos depois de Washington ter iniciado a intervenção após os atentados de 11 de setembro de 2001.



Mas as negociações afegãs, que acontecem no Catar desde setembro, avançaram pouco.



Washington quer estimular o processo de paz e fazer com que talibãs e o governo afegão aceitem dividir o poder.