Ao menos 31 soldados do Mali morreram na segunda-feira em um ataque atribuído aos extremistas no nordeste do Mali, perto das fronteiras de Burkina Faso e Níger, de acordo com um novo balanço divulgado nesta quarta-feira.



Os números anteriores mencionavam 11 mortos, 11 desaparecidos e 14 feridos.



Desde 2012 e a explosão das rebeliões independentistas e depois extremistas no norte, o Mali entrou em uma violenta espiral que deixou milhares de civis e combatentes mortos, além de centenas de milhares de deslocados.



A crise também afeta Burkina Faso e Níger.