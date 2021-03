OMS: vacina anti-covid da J&J recomendada em países donde circulam as variantes

A vacina anti-covid da Johnson & Johnson é recomendada inclusive nos países onde circulam as variantes do coronavírus mais contagiosas, afirmaram os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS).



"Recomendamos a utilização nos países onde a propagação é alta e nos países onde temos informações sobre o uso desta vacina para controlar o SARS-Cov-2 causado por estas variantes", declarou Alejandro Cravioto, presidente do grupo de especialistas da OMS.



Cravioto anunciou nesta quarta-feira as recomendações adotadas na reunião de segunda-feira pelo Grupo Assessor Estratégico de Especialistas da OMS (SAGE) sobre a imunização.



A vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson foi aprovada pela OMS na sexta-feira passada.



De modo geral, "depois de examinar os dados, temos uma vacina que é segura", disse Cravioto.



A vacina é recomendada a partir dos 18 anos e "sem limite de idade", completou.



Em janeiro, a Johnson & Johnson anunciou que sua vacina tinha uma eficácia de 66% contra a covid-19.



A vacina é a primeira aprovada pela OMS que exige apenas uma dose e que pode ser armazenada em uma geladeira comum.



O fármaco da Johnson & Johnson foi aprovado em caráter de emergência nos Estados Unidos no fim de fevereiro.



Em março foi aprovada no Canadá e pela União Europeia.