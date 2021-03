Os palestinos receberam sua primeira entrega de vacinas contra a covid-19 do dispositivo Covax nesta quarta-feira (17), destinado a regiões desfavorecidas.



Cerca de 60.000 doses das vacinas e AstraZeneca, atribuídas aos palestinos pela iniciativa Covax, chegaram hoje ao aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, segundo uma fonte de segurança israelense.



A Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, na Cisjordânia, espera receber cerca de dois milhões de doses encomendadas de vários fabricantes, além das doses do programa Covax. A iniciativa tem o apoio da ONU e foi criada para ajudar as nações mais pobres a comprar vacinas.