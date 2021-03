COVID-19: palestinos recebem a 1ª entrega de vacinas do mecanismo Covax

(foto: AFP / MOHAMMED ABED)

Os palestinos receberam sua primeira entrega decontra a COVID-19 do dispositivo Covax nesta quarta-feira (17/03), destinado a regiões desfavorecidas.Cerca de 60 mil doses das vacinas AstraZeneca, atribuídas aospela iniciativa Covax, chegaram hoje ao aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, segundo uma fonte de segurança israelense.A Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, na Cisjordânia, espera receber cerca de dois milhões de doses encomendadas de vários fabricantes, além das doses do programa Covax. A iniciativa tem o apoio da ONU e foi criada para ajudar as nações maisa comprar vacinas.