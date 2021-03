Atacante de Atlanta nega motivação racista em tiroteios em casas de massagem

Um americano de 21 anos assumiu a responsabilidade pelos tiroteios que deixaram oito mortos, entre eles seis mulheres de origem asiática, em várias casas de massagem próximas a Atlanta, mas negou motivação racista, informou nesta quarta-feira (17) a polícia desta cidade do sudeste do país.



Robert Aaron Long, 21 anos, que insinuou durante os interrogatórios que sofre de "compulsão sexual", "afirma ter agido sem motivação racista", explicou um policial em entrevista coletiva, especificando que o jovem tinha "assumido a responsabilidade" pelos tiroteios.



Os três ataques foram realizados na terça-feira em um contexto de crescente preocupação entre a população asiático-americana, que denunciou um aumento nos ataques racistas contra ela.



Long foi detido na noite de terça-feira após uma perseguição, a cerca de 240 km ao sul de Atlanta, capital do estado da Geórgia. Ele deve ser acusado dos assassinatos, segundo autoridades e imprensa local.



O jovem é suspeito de ter atacado primeiro uma casa de massagens asiática a cerca de 50 km de Atlanta, onde os serviços de emergência encontraram quatro mortos e dois feridos.



Mais tarde, ele teria aberto fogo em dois outros spas próximos à cidade, deixando mais quatro vítimas.



"Ao chegar, os agentes encontraram três mulheres mortas a tiros lá dentro" na primeira casa de massagens.



"Ainda lá, os policiais foram informados de outros tiros disparados do outro lado da rua", onde encontraram outra mulher morta, informou a polícia em nota enviada à AFP.



O atirador falou durante seu interrogatório sobre uma "compulsão sexual", de acordo com um agente das forças de ordem.



"Ele deu a entender que tinha problemas de compulsão sexual em potencial e que pode ter frequentado vários desses lugares no passado", explicou.



O presidente Joe Biden disse nesta quarta-feira que a violência contra pessoas de origem asiática é muito "preocupante".



"Eu sei que os asiático-americanos estão muito preocupados porque, como vocês sabem, temos falado sobre a brutalidade contra os asiático-americanos nos últimos meses", declarou.



"Estamos horrorizados com esta violência que não tem espaço nos Estados Unidos e em nenhum lugar", tinha afirmado o secretário de Estado, Antony Blinken, durante uma visita a Coreia do Sul.



O ex-presidente Barack Obama também pediu o fim da violência contra os asiáticos.



Quatro das pessoas mortas são de origem sul-coreana, de acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores do país asiático, reconhecidas pela agência Yonhap.



- 'Bodes expiatórios' -



Nesta quarta-feira começaram a se tornar públicas as primeiras informações sobre Robert Aaron Long, descrito como um homem introvertido, apaixonado por armas, além de um cristão fervoroso. De acordo com os investigadores, o réu pretendia continuar sua jornada mortal rumo à Flórida.



"Mais uma vez, vemos que o ódio é assassino", reagiu na noite de terça-feira o senador democrata da Georgia, Raphael Warnock.



Em um discurso em tom sério na quinta-feira passada, o presidente Biden já havia condenado a violência contra os asiático-americanos, que tinham sido "alvos, perseguidos e culpados como bodes expiatórios" da pandemia.



Segundo militantes anti-racistas, o ressentimento em relação a esta comunidade foi alimentado pelo discurso do ex-presidente Donald Trump, que frequentemente descreveu o coronavírus como sendo um "vírus chinês".



A notícia dos ataques veio poucas horas depois da publicação de um relatório da ONG Stop AAPI Hate que denuncia um aumento considerável dos crimes de ódio contra asiáticos nos Estados Unidos, principalmente contra mulheres.



Em um balanço de incidentes denunciados entre março de 2020 e fevereiro deste ano, quase 70% dos asiático-americanos entrevistados afirmaram que enfrentaram assédio moral, e pouco mais de 10% informaram que sofreram agressão física.



- 'Inaceitável' -



A motivação racista pode ser difícil de determinar, mas uma pesquisa do Centro de Estudos do Ódio e Extremismo da Universidade CSU San Bernardino mostrou que os crimes de ódio reportados contra asiáticos quase triplicaram, pulando de 49 para 122 casos, no último ano, em 16 grandes cidades americanas - incluindo Nova York e Los Angeles.



O resultado aconteceu apesar de uma queda de 7% na taxa global de crimes de ódio.



Na Geórgia - dos pouco mais de 10,6 milhões de habitantes - vivem quase 500.000 pessoas de origem asiática, segundo o Asian American Advocacy Fund.



O Partido Democrata na Geórgia chamou os tiroteios de terça-feira de "horríveis".



"Enquanto os detalhes continuam surgindo, podemos dizer que este ataque infelizmente continua com um padrão inaceitável de violência contra os americanos de origem asiática, que aumentou durante a pandemia", afirmou a congressista Nikema Williams, a líder do partido no estado.



Na terça-feira à noite, a polícia de Nova York anunciou "por prudência" o envio de patrulhas de reforço às zonas que concentração de moradores de origem asiática.