ONU: pandemia aumentou a mortalidade infantil em países do sul da Ásia

A pandemia de covid-19 provocou indiretamente o aumento da mortalidade infantil no sul da Ásia, onde no ano de 2020 foram registradas 228.000 mortes de crianças a mais na comparação com 2019, informa um relatório da ONU divulgado nesta quarta-feira (17).



O estudo encomendado pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, também registrou 11.000 mortes maternas a mais em 2020 que no ano anterior.



O relatório aponta como principal causa as "reduções drásticas de acesso e de recurso aos serviços de saúde pública essenciais" devido à pandemia na Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Afeganistão e Sri Lanka, onde vivem 1,8 bilhão de pessoas.



"A diminuição dos serviços essenciais teve um impacto devastador na saúde e nutrição das famílias mais pobres", afirmou George Laryea-Adjei, diretor regional do Unicef.



"É absolutamente vital que estes serviços sejam restabelecidos para as crianças e as mães que precisam desesperadamente, e que se faça todo o possível para que as pessoas se sintam seguras para ter acesso", completou Laryea-Adjei.



Os dados são baseados nas mudanças reais observadas na comparação com os números pré-pandemia no sul da Ásia, onde, apenas em 2019, morreram 1,4 milhão de crianças com menos de cinco anos, sendo 63% recém-nascidos.