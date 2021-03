Honda suspende temporariamente parte da produção na América do Norte

A montadora japonesa Honda suspenderá a produção por uma semana na maioria de suas fábricas nos Estados Unidos e Canadá devido a alguns problemas, incluindo a falta de peças, informou a empresa.



A Honda enfrenta uma "série de questões na cadeia de abastecimento relacionados com o impacto da covid-19, o congestionamento em vários portos, a escassez de microchips e o severo clima do inverno das últimas semanas, especialmente no Texas", afirmou um porta-voz da empresa no Japão à AFP.



"De alguma maneira, todas as nossas fábricas de carros nos Estados Unidos e Canadá serão afetadas, com a maioria das fábricas suspendendo temporariamente a produção durante a semana de 22 de março", disse.



Mesmo com a produção suspensa, os funcionários ainda poderão trabalhar nas fábricas afetadas, explicou o porta-voz.



A pandemia de covid-19 provocou problemas de abastecimento de peças em todo o mundo, com um congestionamento nos grandes portos.



Uma escassez de chips também levou as empresas do setor automotivo a reduzir a produção.



