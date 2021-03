Brasil bate novo recorde de mortos por covid em 24 horas: 2.841

O Brasil registrou nesta terça-feira (16) um recorde de 2.841 mortos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, 555 a mais do que o recorde anterior, do último dia 10, confirmando as piores previsões sobre uma pandemia fora de controle no primeiro dia de gestão do novo ministro da Saúde.



O país soma 282.127 mortos por covid-19, número superado apenas pelos Estados Unidos, com uma média de 1.965 mortes diárias nos últimos sete dias, segundo o Ministério da Saúde. No começo do ano, a média de sete dias era de 703 mortos.



O governo também reportou 83.926 infectados nas últimas 24 horas, segunda cifra mais alta desde o começo da pandemia, em fevereiro de 2020, somando 11.603.535.



O forte agravamento da pandemia no Brasil pode em breve deixar cerca de 3.000 mortos por dia e elevar o saldo para 500.000 ou 600.000 antes da vacinação em massa, de acordo com especialistas.



O cardiologista Marcelo Queiroga, indicado nesta segunda-feira por Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde - tornando-se o quarto ministro da pasta desde o início da pandemia - pediu nesta terça "união" para enfrentar o coronavírus.



Trata-se de "uma agenda muito grande, que vai necessitar da união da nação", disse Queiroga aos jornalistas após encontro em Brasília com o ministro que está de saída, o general Eduardo Pazuello.



Ele também destacou a importância de acelerar a vacinação e das medidas preventivas, como o uso de máscaras e a limpeza das mãos com álcool gel.



"São medidas simples, mas são importantes" para "evitar ter que parar a economia de um país", afirmou.



Um conselho que contrasta com a retórica de Bolsonaro, que constantemente desprezou o uso de máscaras e questionou a eficácia e segurança das vacinas, além das críticas às medidas de confinamento devido ao impacto econômico.



Pazuello anunciou nesta segunda a compra de 562,9 milhões de vacinas, que devem chegar em sua maioria no segundo semestre, para imunizar o país de 212 milhões de habitantes.



Até agora, pouco mais de 10 milhões de pessoas receberam a primeira dose e 3,6 milhões, a segunda.



Queiroga, que ainda não tomou posse, terá que enfrentar também a crise nos hospitais, com mais de 80% de ocupação dos leitos em unidades de terapia intensiva em mais da metade dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.