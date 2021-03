Agência classificadora S&P confirma nota AA+ dos EUA, com viés estável

A agência de classificação de risco S&P; confirmou nesta terça-feira (16) a nota AA+ da dívida dos Estados Unidos, atribuindo-lhe uma perspectiva estável, o que indica que não se inclina a alterar a classificação no curto prazo.



Esta nota se baseia na "fortaleza das instituições, uma economia diversificada e resiliente, uma grande flexibilidade da política monetária e um estatuto de emissor da mais importante divisa do sistema mundial", indicou a classificadora, que também notou que a dívida e o déficit se agravaram em 2020 devido ao impacto da pandemia.



Na semana passada, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um terceiro plano de alívio para a economia americana de US$ 1,9 trilhão, depois de duas iniciativas lançadas no início da pandemia para ajudar famílias e empresas.



A S&P; informou que espera uma retirada gradual do apoio fiscal, sem precedentes e que a dívida se estabilize nos próximos anos.



Os Estados Unidos vão alcançar este ano seu segundo maior déficit fiscal desde a Segunda Guerra Mundial, estimado em 3,1 trilhões de dólares, segundo cálculo recente do Gabinete Orçamentário do Congresso (CBO, na sigla em inglês).



A agência creditícia explicou que a perspectiva estável se baseia em uma percepção de que os fatores negativos e positivos que afetam a economia americana vão permanecer equilibrados nos próximos três anos.