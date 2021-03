Brasil bate novo recorde de mortos por Covid em 24 horas

O Brasil registrou nesta terça-feira um recorde de 2.841 mortos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, 555 a mais do que o recorde anterior, do último dia 10, confirmando as piores previsões sobre uma pandemia fora de controle no primeiro dia de gestão do novo ministro da Saúde.



O país soma 282.127 mortos por Covid-19, número que cresce rapidamente desde o começo de fevereiro, com uma média de 1.965 mortes diárias nos últimos sete dias, segundo o Ministério da Saúde. No começo do ano, a média de sete dias era de 703 mortos.



O governo também reportou 83.926 infectados nas últimas 24 horas, segunda cifra mais alta desde o começo da pandemia, em fevereiro de 2020, somando 11.603.535.



O Brasil é o segundo país com mais mortos pela Covid-19, atrás dos Estados Unidos.