Wall Street fecha sem tendências definidas à espera de reunião do Fed

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta terça-feira (16) antes do encerramento da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na quarta-feira.



O índice Dow Jones perdeu 0,39%, a 32.825,95 pontos. O tecnológico Nasdaq subiu 0,09%, a 13.471,57 unidades, e o S&P; 500 perdeu 0,16%, a 3.962,71.



O mercado está na expectativa da conclusão da reunião do Fed na quarta-feira. O organismo deve manter o statu quo, com taxas muito baixas, apesar das expectativas de inflação do mercado, que se refletem na elevação das taxas de bônus do Tesouro com dez anos de prazo.



Nesta terça-feira, os rendimentos do bônus do Tesouro com dez anos subiram a 1,6232% contra 1,6055% no encerramento na segunda-feira.



O mercado também digeria os dados decepcionantes das vendas varejistas e da produção industrial em fevereiro, provocados sobretudo pela onda de frio que paralisou o país no mês passado.



Os investidores reagiram pouco a estes dados, pois "sabem que os cheques" do pacote de estímulo econômico de US$ 1,9 trilhão "chegarão logo às contas bancárias e dinamizarão as vendas em março e abril", disse Patrick O'Hare, da Briefing.com.



