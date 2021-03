Ambientalistas denunciam Chevron por política ambiental enganosa

Três grupos ambientalistas, incluindo o Greenpeace, denunciaram a petrolífera Chevron às autoridades dos Estados Unidos nesta terça-feira (16) por aplicar políticas ambientais enganosas.



"A denúncia alega que a Chevron está constantemente apresentando uma imagem amigável em relação ao clima e à justiça racial, mas seus negócios são baseados em combustíveis fósseis que poluem o clima, que prejudicam desproporcionalmente as comunidades de cor", acusaram os ambientalistas.



Esta ação é a primeira baseada nas "Regras Verdes" da Comissão Federal de Comércio (FTC) contra uma empresa acusada de "enganar os consumidores sobre o clima e o impacto ambiental de suas operações".



O Greenpeace, a Global Witness e a Earthworks pediram "a eliminação dessas alegações enganosas, a disseminação de mensagens corretivas e a avaliação adequada das reparações previstas em lei".



A denúncia afirma que a Chevron, que esses grupos consideram a empresa mais poluente do mundo, gasta menos de 0,2% de seu capital em energia renovável, enquanto afirma produzir energia mais limpa e deturpa os benefícios do biometano, entre outros.



As "Regras Verdes" da FTC estabelecem princípios para que as alegações sobre questões ambientais não enganem os consumidores.



Por sua vez, a Chevron qualificou as acusações de "frívolas".



"Estamos tendo conversas honestas sobre a transição energética. Acreditamos que o futuro da energia é menos carbono e estamos trabalhando para ajudar o mundo a atingir essa meta", defendeu-se a empresa em nota.



A gigante do petróleo disse que investirá mais de 3 bilhões de dólares até 2028 para avançar na transição energética e apoia "políticas de precificação de carbono bem elaboradas".