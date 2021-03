Desemprego no Uruguai sobe para 10,7% em janeiro

O desemprego no Uruguai ficou em 10,7% em janeiro, um aumento de dois décimos em relação a dezembro, informou nesta terça-feira (16) o Instituto Nacional de Estatística (INE).



A taxa, que se traduz em 192.000 desempregados, era menor em Montevidéu (9,9%) do que no resto do país (11,2%) e maior entre as mulheres (12,6%) do que entre os homens (9%).



O Uruguai teve um pico de 11,2% de desempregados em sua população economicamente ativa em outubro de 2020, o valor mais alto desde 2006, mas o indicador caiu ligeiramente desde então.



O relatório do INE indica, ainda, que a taxa de emprego - número de pessoas com trabalho em relação ao número de pessoas em idade ativa - cresceu ligeiramente em janeiro, atingindo 55,2% contra 54,9% em dezembro.



Outro indicador, incorporado no contexto de uma pandemia, é a incidência de teletrabalho efetivo.



Em janeiro, 9,9% dos ocupados declararam ter trabalhado remotamente na semana anterior. Esse valor diminuiu mês a mês entre abril de 2020, quando atingiu 19,3%, até setembro, quando caiu para 7,5%, mas aumentou ligeiramente desde então.



O INE frisa que desde abril, devido ao contexto das emergências sanitárias, em vista de ter realizado sua pesquisa por telefone e não pessoalmente, "os resultados destes meses não são estritamente comparáveis" com os obtidos segundo a metodologia anterior.