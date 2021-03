Rodada de negociações entre Grécia e Turquia sobre Mediterrâneo Oriental termina sem avanços

Grécia e Turquia concluíram nesta terça-feira (16) sem avanços a segunda rodada de negociações "exploratórias" sobre os problemas fronteiriços no leste do Mediterrâneo e os direitos energéticos.



O ministro grego das Relações Exteriores, Nikos Dendias, disse aos jornalistas após a reunião que seu país "participou das negociações de boa fé".



A Grécia espera alcançar uma "base comum" com a Turquia "para resolver seu diferendo", acrescentou Dendias após a reunião.



Esta reunião representou a segunda fase de negociações "exploratórias", um mecanismo reativado no final de janeiro após cinco anos de interrupção para tentar acalmar as tensões bilaterais.



A próxima rodada será em Istambul, segundo a TV pública grega ERT.



"Esperamos que (esses contatos) levem a uma base comum para resolver a nossa única disputa com a Turquia: a delimitação da área econômica exclusiva e a base continental no mar Egeu e no Mediterrâneo Oriental, segundo o direito internacional e a convenção da ONU sobre o direito ao mar", destacou o ministro grego.