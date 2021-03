Sai 1º acordo pós-Brexit sobre cotas de pesca no mar do Norte

União Europeia (UE), Reino Unido e Noruega chegaram a um acordo, o primeiro tripartite após o Brexit, sobre as cotas de pesca no Mar do Norte - anunciou o governo norueguês nesta terça-feira (16).



"Estou feliz que este acordo com a UE e o Reino Unido tenha finalmente sido concluído. É o primeiro acordo sobre cotas no Mar do Norte entre as três partes e uma condição para a gestão sustentável" dos estoques, disse em um comunicado o ministro norueguês da Pesca, Odd Emil Ingebrigtsen.



A pesca tem sido objeto de acordo bilateral de cooperação entre a UE e a Noruega desde 1980, mas o Brexit concretizado no ano passado complicou a situação.



Tema de negociações muito duras desde o início do ano, o acordo prevê uma cota de captura global de 13.246 toneladas de bacalhau, 356.357 toneladas de arenque e 59.512 toneladas de escamudo (ou fogareiro, um peixe parecido com o bacalhau), fixando-se a cota correspondente para cada uma das três partes.



Simultaneamente, a Noruega também assinou um acordo bilateral de troca de cotas com a UE, o que permite que os pescadores de ambas as partes tenham acesso às suas respectivas águas.



Não tendo até agora chegado a um acordo sobre o nível total de capturas autorizadas no mar do Norte, os pescadores europeus e noruegueses não podiam ter acesso às suas zonas de pesca mútuas desde 1º de janeiro.



A organização que representa os pescadores profissionais noruegueses, a Fiskebåt, disse estar "satisfeita" com os acordos concluídos, mas pediu medidas para a frota de pesca de alto-mar, penalizada pela redução das cotas atualmente disponíveis.



Um acordo bilateral desse tipo entre a Noruega e o Reino Unido ainda está pendente, acrescentou Ingebrigtsen.