Moscou dá um mês ao Twitter para suprimir conteúdo 'ilegal'

As autoridades russas anunciaram, nesta terça-feira (16), que deram um mês à rede social americana Twitter para suprimir conteúdo "ilegal", sob pena de bloquear a plataforma.



A Rússia já deu um primeiro alerta na semana passada, ao "desacelerar" o funcionamento da rede, a qual acusa de não eliminar conteúdo que incitam ao suicídio de menores, que apresentam pornografia infantil, ou informações sobre o uso de drogas.



As autoridades criticam o Twitter por não responder ao pedido de suprimir cerca de 3.100 publicações.



A empresa norte-americana rejeitou essas acusações e disse estar "muito preocupada" com as "tentativas de bloquear e estrangular a conversa pública on-line".



"O Twitter não responde adequadamente às nossas solicitações e, se as coisas continuarem assim, em um mês, estará bloqueado", disse o vice-diretor do regulador russo de Internet Roskomnadzor, Vadim Subbotin, à agência de notícias Interfax na terça-feira.



"Nós demos um mês e observamos a reação do Twitter sobre a supressão de conteúdos ilegais", disse ele à agência TASS.



"Se o Twitter não atender às nossas exigências (...), colocaremos a questão do bloqueio total do serviço", acrescentou.



A disputa ilustra as crescentes tensões entre Moscou e as principais redes sociais estrangeiras nos últimos meses, criticadas por sua onipotência e por sua moderação de conteúdos, especialmente políticos.



São acusadas, sobretudo, de terem permitido a circulação de publicações em apoio ao opositor Alexei Navalny.



Roskomnadzor indicou, na semana passada, que desacelerou a exibição de imagens, vídeos e áudios no Twitter em 100% dos dispositivos móveis na Rússia e em metade dos computadores.



