Emboscada no sul da Síria deixa 21 soldados mortos

Ao menos 21 militares do governo sírio morreram nesta terça-feira (16) em uma emboscada em Daraa, província do sul, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).



A agência oficial de imprensa Sana disse que houve um "ataque terrorista" contra "um ônibus que transportava militares", mencionando mortos e feridos mas sem especificar números.



Berço da revolta contra Assad em março de 2011, esta província sofre frequentemente bombardeamentos e ataques contra as forças do governo desde sua recuperação em 2018.



Nesta terça-feira, "homens armados atacaram dois caminhões e dois microônibus militares que transportavam soldados do governo perto da província de Mzirib", de acordo com o OSDH.



A ONG forneceu um saldo de 21 soldados mortos e sete feridos.



Os militares estavam a caminho de deter um ex-comandante rebelde procurado por Damasco, suspeito de liderar um atentado mortal no ano passado contra agentes da polícia, afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.



O sul foi retomado durante 2018 pelas forças do governo e seu aliado russo, que impuseram aos rebeldes alguns acordos de reconciliação que se parecem mais com uma rendição obrigatória.



Desde 2011, mais de 388.000 pessoas morreram no conflito na Síria e milhões foram obrigadas a se deslocar.