Relatório sobre origem da covid-19 será publicado 'muito provalvelmente' na próxima semana

Os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS), que viajaram para a China em janeiro para estudar as origens da covid-19, publicarão "muito provavelmente" seu relatório na próxima semana e não nesta, anunciou a agência da ONU nesta terça-feira (16).



"O relatório não está pronto", declarou um porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, em coletiva de imprensa em Genebra. "O que escutamos dos membros da missão é que o relatório será publicado muito provavelmente na próxima semana", acrescentou.



Essa publicação é muito esperada. A OMS disse inicialmente que os especialistas que passaram quatro semanas em Wuhan divulgariam um relatório preliminar antes do final, mas esse projeto foi abandonado em fevereiro sem maiores explicações.



Depois, o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou em 5 de março que o relatório final seria publicado na semana de 15 de março, prometendo fornecê-lo aos Estados-membros "antes de sua publicação".



Seus membros encarregaram em maio de 2020 a OMS para estudar a origem do SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença covid-19, em colaboração com especialistas chineses.