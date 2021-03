Regulador europeu oferecerá 'atualização' sobre vacina AstraZeneca às 10h00 (Brasília)

A chefe da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) oferecerá nesta terça-feira (16) informação atualizada sobre a investigação de possíveis coágulos de sangue em pessoas vacinadas com a vacina da AstraZeneca contra a covid-19, informou o regulador europeu.



A diretora executiva da EMA, Emer Cooke, "proporcionará uma atualização sobre a investigação da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e os episódios tromboembólicos" em coletiva de imprensa às 10h00 no horário de Brasília, afirma o comunicado.



Vários países europeus anunciaram nos últimos dias a suspensão do uso da vacina da AstraZeneca pelos seus possíveis efeitos colaterais.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) e as autoridades sanitárias europeias recomendaram até o momento a continuidade da vacinação com o produto da AstraZeneca.



O laboratório afirmou que o risco de não vacinar contra a covid-19 é maior do que o de aparição de coágulos, cuja proporção, segundo a AstraZeneca, não é maior nas pessoas vacinadas do que entre a população geral.



ASTRAZENECA