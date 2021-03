UE garante entrega rápida de 10 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech

A Comissão Europeia divulgou, nesta terça-feira (16), um acordo firmado com os laboratórios Pfizer e BioNTech para "acelerar" a entrega de 10 milhões de doses de sua vacina anticovid para os países da UE.



O anúncio é feito no momento em que muitos Estados-membros da União Europeia decidiram suspender o uso da vacina da AstraZeneca.



Encarregada de negociar os pedidos de vacinas em nome dos 27 países-membros do bloco, a Comissão Europeia anunciou um acordo com os laboratórios alemão BioNTech e americano Pfizer para "acelerar" a entrega de 10 milhões de doses em relação ao calendário inicial, de acordo com um comunicado.



"Essa aceleração (...) levará para mais de 200 milhões o número total de doses da esperadas no segundo trimestre", afirmou a presidente da comissão, a alemã Ursula von der Leyen.



"Isso dá aos Estados-membros uma margem de manobra e cobrirá possíveis problemas de entrega" de algumas vacinas, acrescentou.



Um primeiro contrato assinado no outono boreal (primavera no Brasil) pela UE previa a entrega de 200 milhões de doses BioNTech-Pfizer até setembro de 2021, e mais 100 milhões depois. O calendário exato não foi informado.



Um segundo contrato fechado em 8 de janeiro cobria 300 milhões de doses adicionais (200 milhões, com opção para mais 100 milhões) e até 75 milhões de doses disponíveis a partir do segundo trimestre.



A entrega "acelerada" de 10 milhões de doses anunciada nesta terça-feira faz parte da opção de 100 milhões de doses deste segundo contrato. Inicialmente, elas estariam disponíveis apenas a partir do terceiro trimestre de 2021, afirma o comunicado.



Muito criticada pela lentidão nas entregas e pelos atrasos significativos do grupo AstraZeneca, Bruxelas aposta em aumentar a distribuição entre abril e junho, com um ritmo médio de 100 milhões de doses por mês nesse trimestre.



