Mianmar homenageia 'mártires' enquanto moradores de Yangon fogem da violência

As homenagens se multiplicaram nesta terça-feira (16) nos funerais de dezenas de manifestantes pró-democracia assassinados nos últimos dias em Mianmar, onde a repressão da junta militar levou os moradores de Yangon a fugir da violência.



Mais de 180 civis morreram desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro contra Aung San Suu Kyi, segundo a Associação de Ajuda aos Presos Políticos (AAPP). O balanço aumentou consideravelmente nos últimos dias.



A junta parece mais decidida do que nunca a reprimir os protestos, apesar das condenações internacionais.



Nesta terça-feira houve algumas manifestações dispersas, mas com um número de manifestantes reduzido já que muitos birmaneses temem sair de casa.



Um jovem manifestante morreu na cidade de Kawlin (centro), "atingido por um tiro no abdômen", disse um socorrista à AFP.



Domingo foi dia mais sangrento desde o golpe de Estado, com 74 mortos.



Nesta terça, centenas de estudantes de medicina participaram em Yangon do funeral de um dos mortos de domingo, Khant Nyar Hein, de 18 anos.



Com jalecos brancos, fizeram o sinal dos três dedos em frente ao seu caixão, em sinal de resistência cantando "nossa revolução deve prevalecer!".



"O meu coração está quebrado. Precisamos da democracia (...), precisamos da liberdade. Nos ajudem!", pediu sua mãe.



Também houve um último adeus para vários manifestantes mortos em Hlaing Tharyar, um subúrbio industrial de Yangon. "Paz aos nossos heróis" e "Que suas almas descansem em paz" foram algumas das mensagens publicadas nas redes sociais.



Os moradores de Hlaing Tharyar decidiram fugir da violência nesta terça-feira, juntando seus pertences e animais de estimação em caminhões, tuk-tuks, ou veículos pequenos.



"Era possível observar pessoas nas estradas até onde a vista alcança, em fuga para retornar a suas regiões de origem", afirmou um meio de comunicação local.



No domingo, a junta militar declarou lei marcial nesta área do subúrbio depois que grupos incendiaram várias fábricas chinesas. As forças de segurança abriram fogo e mataram dezenas de manifestantes.



Todas as pessoas detidas no distrito e nos outros cinco distritos de Yangon que estão sob lei marcial correm o risco de serem processadas em um tribunal militar, o que pode resultar em pena mínima de três anos de trabalhos forçados.



- "Banho de sangue" -



A violência dos últimos dias provocou uma nova onda de protestos internacionais.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, por meio de seu porta-voz Stephane Dujarric, denunciou um "banho de sangue".



Também pediu à comunidade internacional, "incluindo os atores regionais, que se unam em solidariedade com o povo birmanês e suas aspirações democráticas".



O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse em Tóquio que "os militares tentam anular os resultados das eleições democráticas e reprimem brutalmente os manifestantes pacíficos".



A violência das últimas seis semanas tem um impacto cada vez maior na frágil economia do país. Muitos funcionários continuam em greve, o que afeta muitos setores.



Além disso, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas alertou nesta terça-feira que "o aumento dos preços dos alimentos e do combustível" afetará rapidamente os mais pobres.



- 2.200 detenções -



O Exército também responde aos protestos na frente judicial.



De acordo com a AAPP, desde 1º de fevereiro quase 2.200 pessoas foram detidas, incluindo Aung San Suu Kyi, de 75 anos, que permanece incomunicável, assim como políticos, autoridades locais, ativistas, artistas e funcionários públicos em greve.



A ex-chefe de fato do governo civil deveria ter participado de uma audiência por videoconferência na segunda-feira, mas a sessão foi adiada por falta de acesso a Internet.



A vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1991 foi acusada por quatro infrações. Também foi acusada de corrupção porque, segundo o regime, teria recebido 600.000 dólares em subornos e mais de 11 quilos de ouro.



A próxima audiência está prevista para 24 de março.